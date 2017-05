Protest al angajatilor din administratie in Bucuresti si in tara, nemultumiti de legea salarizarii

"Actuala forta politica sfideaza Constitutia Romaniei, exclude din Legea salarizarii o categorie foarte importanta, angajatii adminsitratiei publice locale. Fara proteste nu se va putea corecta aceasta lege a salarizarii. Incepand de miercuri, colegii din administratia publica locala vor protesta, vor opri lucrul. Pe langa aceste proteste, in ziua in care este proiectata legea in comisia de munca a Camerei Deputatilor, atunci sindicatele vor organiza un miting care va insuma peste 10.000 de oameni la nivel de Bucuresti¬, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, Sebastian Oprescu, presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici.Silvia Moldovan, presedintele Federatiei Sindicatelor Pro Administratie din Romania, a declarat pentru News.ro, ca sindicatele din tara membre FSPAR vor intra de miercuri pana vineri in greva japoneza, urmand ca in acest timp sa opreasca spontan lucrul sau sa picheteze in fata institutiilor, in functie de optiunea si de posibilitatile de organizare ale fiecarui sindicat.De asemenea, Valer Suciu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, a precizat pentru News.ro ca sindicatele afiliate federatiei vor participa joi la greva japoneza pe durata intregii zile, insa nu exclude nici posibilitatea unei alte forme de protest al salariatilor, precum greva spontana.In tara, vor avea loc proteste, in principal, in cursul zilei de joi, cand sunt programate greve japoneze, insa in unele cazuri angajatii din administratie nu participa nici la acestea, desi sindicalistii sustin ca nemultumirile functionarilor publici sunt indreptatite si se declara solidari cu acestia.CONSTANTALiderul Cartel Alfa Constanta, Ion Caraignat, a declarat corespondentului News.ro, ca sindicatele din administratia locala se vor afla joi, 25 mai, in greva japoneza, aceasta forma de protest urmand sa fie adoptata in toate primariile din judet si la Consiliul Judetean Constanta.El a precizat ca pentru data de 24 mai nu stie daca va avea loc vreo manifestare, sindicalistii urmand sa decida daca vor initia sau nu proteste spontane.TIMISOARASindicatul Primariei Timisoara, afiliat FNSA, a anuntat ca va participa, joi, la greva japoneza pe durata intregii zile de lucru. Astfel, angajatii acestei primarii, membri de sindicat, dar si ai primariilor din judet, afiliate la acest sindicat vor purta banderole albe.Liderii de sindicat au facut apel la angajatii care fac parte din sindicat sa anunte pana miercuri, ora 12.00, daca vor participa la greva japoneza pentru a se putea face o centralizare a participantilor.¬Sindicatul PMT afiliat la FNSA va propune ca joi, 25.05.2017 sa participam cu totii la greva japoneza, pe durata intregii zile. (...) Dupa cum se cunoaste, administratia publica locala este singura familie ocupationala care nu are grila de salarizare in proiectul legii salarizarii, stabilirea salariilor fiind data in competenta consiliilor locale sau judetene¬, se arata intr-un comunicat de marti al Sindicatului Primariei Timisoara..SIBIUSindicalistii din administratia publica locala din Sibiu nu vor protesta miercuri, urmand sa decida daca se raliaza protestului pentru ziua de joi.Liderul de sindicat al angajatilor din Primaria Sibiu, Doru Hanciu, a declarat ca miercuri cei peste doua sute de sindicalisti pe care-i reprezenta nu vor protesta. "Miercuri, avem o noua sedinta pentru a decide ce vom face in cursul zilei de joi. Este posibil sa facem o greva de avertisment, cu banderola, pentru doua, maximum trei ore¬, a declarat Doru Hanciu.Potrivit acestuia, sindicalistii din Primaria Sibiu sunt afiliati la FNSA, federatie care are programata pentru joi actiunea de protest.Tot din FNSA fac parte si sindicalistii din Primaria Medias, cel de-al doilea municipiu al judetului Sibiu. "Am avut o sedinta cu colegii in cursul zilei de marti, am consultat si o parte dintre colegi si nu vom protesta miercuri. In mod normal, consideram ca nu exista timp suficient de pregatire nici pana joi, avand in vedere ca suntem functionari publici si trebuie sa respectam prevederile legale referitoare la actiunile de protest: trebuie sa-mi informez ordonatorul, trebuie sa am consimtamantul a jumatate plus unul dintre colegi, iar aceste lucruri dureaza¬, a declarat Sofica Dragos, liderul de sindicat al angajatilor din Primaria Medias.Potrivit acesteia, in Primaria Medias sunt aproximativ trei sute de sindicalisti.La randul lor, sindicalistii din Consiliul Judetean Sibiu transmit ca sunt de acord cu colegii lor din tara, ca ii sustin, dar ca nu vor protesta nici miercuri, nici joi."Suntem alaturi de colegii nostri care fac greva si ii sustinem pentru ca suntem indreptatiti¬, a declarat Dan Fratila, liderul de sindicat al angajatilor din CJ Sibiu.In aceasta institutie sunt 93 de sindicalisti care sunt afiliati la SedLexGALATIAngajatii Consiliului Judetului Galati si membrii Sindicatului Functionarilor Publici din Primaria Galati isi vor desfasura miercuri programul obisnuit de lucru, fara sa ia parte la actiunea de protest initiata la nivel national de Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie.Reprezentanti ai Consiliului Judetului Galati au afirmat, marti seara, ca la nivelul insitutiei nu este programata pentru miercuri nicio actiune de protest.Nici membrii Sindicatului Functionarilor Publici din Primaria Galati nu vor fi miercuri in greva. "Nu avem nicio actiune de protest deocamdata. Pana nu avem o lege lamuritoare a salarizarii nu ne putem pronunta; deocamdata este foarte vaga. Mai intai, sa vedem ce spune clar pentru ca acum este o nebuloasa; spre exemplu se spune ca un consilier superior va avea pana in 2020 un salariu de 4.900 de lei plus vechime, dar nu stim cum se va proceda si nu stim cum sa interpretam. Noi suntem afiliati oricum la SED Lex, avem circa 130 de membri, dar nu avem programata greva pentru maine", a declarat presedintele Sindicatului Functionarilor Publici din Primaria Galati, Marcel Gurzu.Pe de alta parte, presedintele Sindicatului Independent din Primaria Galati, Adriana Enache, nu a putut fi contactata telefonic pana la ora actuala pentru a spune daca membrii sindicatului pe care il conduce vor fi sau nu miercuri in greva. Totusi, in trecut, membrii Sindicatului Independent din Primaria Galati, afiliat la Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie, nu au facut greva de fiecare data atunci cand la nivel national s-au mai derulat astfel de actiuni.IASIAngajatii din Primaria Iasi vor stabili miercuri dimineata ce forme de protest vor adopta."Ne vom reuni de dimineata (n.r. - miercuri) si vom stabili. Liderul de sindicat este plecat din localitate, dar miercuri, la prima ora va fi in primarie, cand vom lua o decizie de comun acord¬, afirma reprezentantii sindicatului din Primaria Iasi.La Consiliul Judetean Iasi, liderul de sindicat Georgiana Niculescu nu a putut fi contactat, insa functionari ai institutiei spun ca este posibil sa fie organizat un protest in cursul zilei de miercuri.CRAIOVAReprezentantii Sindicatului Administratiei Locale "Forta Legii" sustin ca nu s-a luat o decizie cu privire la protestele fata de proiectul Legii salarizarii unitare."Am lasat la alegerea membrilor de sindicat daca vor protesta. La noi este democratie, fiecare face ce vrea", a declarat Ringo Damureanu, presedintele Sindicatului Administratiei "Forta Legii".Cu toate acestea, pe site-ul sindicatului, membrii sunt informati cu privire la faptul ca miercuri sunt anuntate proteste in toate primariile si consiliile judetene din tara. De asemenea, este anuntat pentru saptamana viitoare un protest in fata Parlamentului Romaniei."Miercuri, incep protestele, pe durata nedeterminata. Nu mai putem opri oamenii, aflati in pragul disperarii, al profundei dezamagiri si al protestelor spontane. Greva japoneza va incepe miercuri dimineata, pe durata nedeterminata. Luni sau marti, saptamana viitoare, vom organiza un mare miting de protest la portile Parlamentului, in functie de ziua in care se va dezbate in Comisia de Munca din Camera Deputatilor acest proiect de lege, aprobat azi (n. r. - marti) de catre Senat", se arata in apelul catre membrii sindicatului.PLOIESTILa Ploiesti, angajatii din administratia publica locala nu intra in greva. Liderul sindicatului din Primaria Ploiesti, Laura Stanciu, a declarat pentru News.ro ca functionarii din aceasta institutie si vor desfasura activitatea normal.Totodata, reprezentanti ai Consiliului Judetean Prahova au afirmat ca nici la nivelul acestei institutii nu a fost anuntata vreo forma de protest.Proiectul legii salarizarii a ajuns la Camera Deputatilor, care este for decizional in aceasta speta, termenul limita pentru depunerea amendamentelor fiind 29 mai, a anuntat, marti, la finalul sedintei Biroului Permanent, secretarul Camerei Ioana Bran (PSD).Comisia pentru munca urmeaza sa dea raportul, in timp ce Comisia pentru buget si cea juridica vor fi sesizate pentru avizare.Termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 mai, depunerea raportului urmand a avea loc pana in 6 iunie.Plenul Senatului a aprobat, marti, Legea salarizarii, cu 85 de voturi ¬pentru¬, 10 voturi ¬impotriva¬ si 12 abtineri. Plenul Senatului a aprobat legea salarizarii fara a admite niciunul dintre amendamentele respinse de Comisia de munca saptamana trecuta.