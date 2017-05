Un parasutist militar a murit in timpul unui exercitiu pe Aerodromul Clinceni

Un parasutist militar a murit, marti seara, intr-un accident produs in timpul unui exercitiu de parasutare pe Aerodromul Clinceni, anunta Ministerul Apararii Nationale, conform news.ro.Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc in jurul orei 19.00, in timpul executarii manevrelor de aterizare. MApN precizeaza ca parasutistului - caporal Cristinel Jianu, din Batalionul 495 Infanterie - i-a fost acordat primul ajutor la fata locului, fiind preluat in scurt timp de o echipa SMURD si transportat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, unde a decedat.Pentru stabilirea circumstantelor producerii accidentului a fost sesizat Parchetul Militar, iar, conform procedurilor legale, comandantul unitatii a dispus constituirea unei comisii interne de ancheta, mai spune Ministerul Apararii.Caporalul Cristinel Jianu, in varsta de 45 de ani, era angajat in Ministerul Apararii Nationale din anul 2015, era casatorit si are un copil.Miercuri, la ora 8.15, in unitatile militare din tara vor fi organizate ceremonii de comemorare a caporalului Cristinel Jianu.