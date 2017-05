CEDO condamna Romania la plata a 9.600 de euro intr-o cauza privind violenta in familie; victima, o femeie cu patru copii agresata de sot

In acest caz, CEDO a constatat incalcarea articolului 3 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului referitor la interzicerea tratamentrelor inumane sau degradante, apreciind ca autoritatile din Romania nu au protejat-o pe reclamanta intr-o maniera adecvata in fata vionetei domestice. De asemenea, Curtea a constatat si incalcarea articolului 14 al Conventiei, referitor la interzicerea discriminarii, coroborat cu articolul 3, intrucat violenta in acest caz era bazata pe criteriu de gen.Femeia, Angelica Balsan, din Petrosani, s-a casatorit in 1979 si are patru copii. Ea a acuzat faptul ca sotul ei s-a comportat violent fata de ea si fata de copii pe intreaga durata a casniciei. Violentele s-au agravat in 2007, in perioada divortului, si au continuat si in 2008, an in care a fost pronuntat divortul. In aceasta perioada, Angelica Balsan ar fi fost agresata de opt ori de catre sotul ei si ar fi suferit lovituri despre care documentele medicale arata ca necesita intre doua si zece zile de ingrijiri medicale.In perioada 2007-2008, femeia a cerut ajutor, apeland la numarul de urgenta al Politiei, a solicitat protectie si a inaintat oficial plangere penala impotriva sotului ei. Instantele au apreciat ca ea ar fi provocat respectivele violente domestice si ca acestea nu sunt suficient de grave pentru a fi supuse prevederilor Dreptului penal. In privinta a trei incidente petrecute in 2007, Tribunalul a decis definitiv sa il achite pe sot, iar pentru alte cinci agresiuni petrecute in 2008 Parchetul a decis sa nu il puna sub acuzare pe barbat."In cursul anchetei penale si al procedurii judiciare, doamna Balsan a continuat sa semnaleze autoritatilor violentele la care ar fi supus-o sotul sau, avertizandu-le ca se teme pentru viata ei. Cu toate acestea, niciodata nu a fost luata nicio masura concreta si cererile de protectie pe care le-a adresat instantelor au ramas fara raspuns", se arata intr-un comunicat al CEDO.Curtea a apreciat ca violentele fizice la care a fost supusa femeia de catre sot in mai multe randuri si ranile care i-au fost produse, asa cum rezulta din rapoartele medicale si ale Politiei, aveau nivelul de gravitate necesar aplicarii articolului 3 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului.CEDO ia act de statisticile oficiale conform carora violenta domestica este tolerata in Romania si este perceputa drept normala de catre majoritatea oamenilor. Mai mult, este posibil ca opinia publica sa nu fie suficient de informata in legatura cu cadrul juridic care exista in Romania in ceea ce privelte eliminarea discriminarii fata de femei si ca femeile insele nu isi cunosc drepturile, considera Curtea.In opinia CEDO, pasivitatea autoritatilor reflecta o atitudine discriminatorie fata de Angelica Balsan. In temeiul articolului 41 din Conventia Europeana privind satisfactia echitabila, CEDO a condamnat Romania la plata a 9.800 de euro daune morale.