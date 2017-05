Grindeanu, despre avertismentul Comisiei Europene: Anul trecut, liniste / Nu am auzit nici eu, nici romanii temeri privind depasiri si uite ca s-au depasit

"Anul trecut, liniste. Nu am auzit nici eu, nici romanii n-au auzit de aceste temeri legate de depasiri si uite ca s-au depasit. S-a depasit acest deficit fara a se intampla investitii majore, a incepe proiecte majore in Romania si acesta este un lucru extrem de grav", a declarat premierul Sorin Grindeanu.Comisia Europeana a transmis luni dupa-amiaza un avertisment cu privire la existenta unei abateri semnificative in 2016 fata de traiectoria de ajustare pentru obiectivul bugetar pe termen mediu al Romaniei, se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul CE.De asemenea, reprezentantii institutiei europene au anuntat ca vor cere Consiliului sa adopte o recomandare pentru ca Romania sa ia masuri adecvate in vederea corectarii abaterii semnificative anuntate de catre CE.