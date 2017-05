​CEDO valideaza folosirea de agenti infiltrati ai politiei in organizatiile criminale si protejarea anonimatului lor

Curtea a fost sesizata in noiembrie 2010 de catre Adrianus Van Wesenbeeck, un cetatean olandez cu resedinta in Belgia, condamnat de justitia belgiana la 10 ani de inchisoare pentru trafic de droguri si spalare de bani.Acesta a acuzat o incalcare a dreptului sau la un proces echitabil din cauza imposibilitatii de a avea acces la un dosar confidential constituit impotriva lui si sa cheme la interogatoriu agenti infiltrati.Cei sapte judecatori europeni i-au respins insa cererea. Acestia au apreciat ca "motivul unui dosar confidential rezinta in necesitatea protejarii anonimatului si deci a securitatii agentilor infiltrati si pastrarea secretului in privinta metodelor folosite"."A permite agentilor infiltrati ai politiei sa ofere informatii de maniera anonima este un instrument esential in anchetarea crimei organizate", spun acestia.Curtea a considerat ca "restrictia drepturilor la aparare este justificata si a fost suficient compensata de procedura de control efectuata de camera de acuzare" a curtii de apel din Anvers, in Belgia.