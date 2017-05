Explozie urmata de un incendiu puternic intr-o locuinta din zona Aparatorii Patriei din Bucuresti. Pompierii intervin cu 6 autospeciale

Potrivit reprezentantilor ISU, o butelie a explodat intr-o gospodarie de pe strada Lataretu Dumitru din Bucuresti. In urma exploziei, un barbat in varsta de 58 de ani a fost ranit, avand arsuri. El este constient si a fost preluat de un echipaj SMURD.La fata locului se afla sase autospeciale ale pompierilor care intervin pentru stingerea incendiului izbucnit in urma exploziei, care a dus si la prabusirea unei mari parti din locuinta respectiva.