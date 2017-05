Federatia sindicala Ambulanta anunta proteste impotriva legii salarizarii

"In situatia in care nu se vor lua in considerare propunerile Federatiei Nationale Sindicale Ambulanta din Romania, propuneri care au fost depuse la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Sanatatii si Parlamerntul Romaniei, se va anunta calendarul protestelor. Conducerea Federatiei Nationale Sindicale AMBULANTA din Romania asteapta sa fie invitati la discutii cu doamna ministru Olguta Vasilescu si domnul ministru Florian Bodog", se mai precizeaza in comunicat.Proiectul legii salarizarii va fi dezbatut miercuri in in plenul Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor. In aceeasi zi, sindicatele din administratia publica au anuntat organizarea unei greve si a unui miting in Capitala.