Ministrul Muncii: Dupa aparitia legii salarizarii, administratiile locale vor analiza daca mai au nevoie de acelasi numar de oameni

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la Antena 3, ca grila de salarizare pentru administratia publica locala prevazuta in Legea salarizarii va determina consiliile locale si judetene sa analizeze daca mai au nevoie de numarul de angajati din prezent sau daca pot mentine aceleasi salarii, Vasilescu estimand ca administratiile locale "se vor intinde cat le este plapuma", potrivit News.ro.

Lia Olguta Vasilescu a precizat ca proiectul Legii salarizarii in sectorul public a luat in considerare o decizie a Curtii Constitutionale din anul 2010 in care se spunea ca sunt permise diferentele de salarizare pentru functii similare intre diversele unitati administrativ-teritoriale, cu conditia sa existe o limita minima si o limita maxima.

"Cea minima este, in mod evident, salariul minim pe economie, iar limita maxima este salariul viceprimarului sau vicepresedintelui de consiliu judetean. Nu exista acum primarie in Romania unde primarul sa aiba cel mai mare salariu si nu este in regula. Salariatii trebuie sa fie intr-o anumita grila si asta am incercat sa corectam", a precizat ministrul Muncii.

In conditiile in care unitatile administrativ-teritoriale vor putea sa stabileasca singure nivelul salarizarii, cu respectarea limitelor prevazute de Legea salarizarii, Vasilescu nu a exclus ca unele primarii sau consilii judetene sa recurga la disponibilizari sau la diminuarea unor salarii.

"Dupa aparitia acestei legi, dat fiind ca coeficientul din administratia publica locala este destul de urcat, sunt absolut convinsa ca foarte multi primari sau presedinti de consilii judetene sau consilii locale si consilii judetene vor analiza foarte bine daca mai au nevoie de acelasi numar de oameni in administratie. Asta sunt convinsa ca se va intampla si cred ca asta este temerea, de fapt", a declarat Vasilescu.

Ea a aratat ca in Romania sunt comune care, in momentul de fata, nu pot sa isi plateasca salariatii din veniturile proprii. "Nu mai vorbim ca nu mai pot sa construiasca un drum, nu mai pot sa renoveze o gradinita pentru ca trebuie sa dea salariile. Ei bine, toate aceste administratii se vor intinde de acum inainte cat le este plapuma. Isi permit sa dea salarii, le vor da. Nu-si permit, le vor diminua", a declarat ministrul.

Olguta Vasilescu a afirmat ca intelege temerile sindicalistilor legate de numarul de angajati sau de nivelul salarizarii in administratia publica locala, insa este necesar ca aceasta sa capete dreptul de a se gestiona din punct de vedere financiar, ca un prim pas catre descentralizare.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Brasov, referitor la protestele anuntate de catre sindicalistii din administratia publica, nemultumiti de proiectul Legii salarizarii unitare, ca acesta necesita inca niste imbunatatiri si ca nu poate fi lasata salarizarea oamenilor, in special a celor din administratia publica locala, "asa, undeva in aer".

Sindicatele din administratia publica au anuntat greva si organizarea unui miting in Capitala, miercuri, cand va fi dezbatut proiectul Legii salarizarii in plenul Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor, angajatii din administratie fiind nemultumiti de proiectul Legii salarizarii unitare si de lipsa unei grile de salarizare.