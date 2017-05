​Cum vrea Camera Deputatilor, condusa de Liviu Dragnea, sa cheltuiasca peste un milion de euro pentru masini de lux necesare patru zile, in loc sa le inchirieze 

Valoarea estimata totala a contractului de "Furnizare autoturisme" publicat in 29 aprilie pe site-ul Sistemului Electronic de Achizitii Publice SEAP este de 4.745.378 lei (1.047.799,24 euro)Justificarea cumpararii acestor masini este a 63-a Sesiune anuala a Adunarii Parlamentare NATO, care are loc in Bucuresti, in perioada 6-9 octombrie 2017.Iata mai jos postarea lui Adrian MoraruL"Camera Deputatilor achizitioneaza 3 mega limuzine ('tip limuzina - berlina in 3 volume, minim 4000 cc, putere: 450 CP') 'pentru transport protocol la Adunarea parlamentara NATO' care se desfasoara in toamna la Bucuresti.Pe fiecare vrea sa dea cam 120.000 Euro!!! Asta pentru motivul ca nu are cum sa transporte participantii de rang inalt decat in masini ultimul racnet.Problema e ca AP NATO dureaza 2 zile. Asta inseamna ca platim cam 120.000 x 3=360.000 Euro/2 zile 180.000 euro pe zi pt 3 masini pe care le putema inchiria cu 1.500 de euro pe zi (Mercedes S 500 4MATIC) adica de 120x mai ieftin.In fapt CDEP profita de aceasta justificare sa cumpere trei limuzine pe care le plimba doua zile pe strada cu niste straini si apoi ele sunt insusite de Dragnea plus... inca doi norocosi din conducere.Pe langa astea, se achizitioneaza tot pentru acelasi eveniment alte 19 masini de 37.000 euro fiecare. Cam cati oameni sunt in Biroul Permanent care a aprobat fara obiectii aceste cheltuieli. Ca daca la ei nu pica Mercedes S Class macar de una de asta sa pice la ei dupa ce se termina evenimentul.Spor la platit taxe si impozite!#DNA #AbuzinserviciuAnunt de participare numarul 175032/29.04.2017 pt cine vrea sa verifice si e familiar cu SEAP".