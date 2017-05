Iohannis despre intentia lui Toader de a dezvalui cine a vizitat arhiva SIPA: Mi se pare o initiativa interesanta, sper sa o si faca

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Brasov, intrebat despre intentia ministrului Justitiei de a publica numele celor care au vizitat arhiva SIPA, ca i se pare o initiativa interesanta, dar ca spera ca acesta sa si faca acest lucru, transmite News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, luni, in timpul unei vizite la Brasov, ce parere are despre anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a publica numele celor care au vizitat arhiva SIPA si a raspuns ca i se pare o initiativa interesanta.

"Mi se pare o initiativa interesanta, sper sa o si faca", a declarat Klaus Iohannis.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la Iasi, ca joi va publica lista persoanelor care au vizitat arhiva SIPA, iar prin acest demers publicul va afla daca unii au intrat singuri, altii in echipa, urmand sa fie, de asemenea, cunoscute ora la care au intrat si ora de iesire.

Tudorel Toader a declarat presei ca el nu a intrat nici macar pe holul arhivei SIPA, insa a adaugat ca detine informatii referitoare la persoanele care au vizitat arhiva si ca lista va fi prezentata in cursul zilei de joi.

"Primul pas pe care il voi face saptamana aceasta, joi, voi publica lista celor care au vizitat arhiva, celor care au intrat in arhiva, singuri sau in echipa. Am si momentul, ora la care au intrat, ora la care au iesit, ca sa stie lumea, daca vreti, cine cunoaste acele adevaruri din arhiva. Eu stiu cine a intrat. Eu nu am intrat nici pe holul arhivei. Stiu cine a intrat. Primul pas, repet: nume, prenume si numar de vizite, si data, si ora, si minutul", a declarat ministrul Justitiei Tudorel Toader.