Vasluian, prins de doua ori beat la volan la distanta de cateva ore dupa ce cu o zi inainte i se suspendase permisul

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, in dupa-amiaza de 19 mai, barbatul a fost implicat intr-un accident de circulatie soldat cu pagube materiale pe raza municipiului Vaslui, in urma caruia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.A doua zi, acelasi barbat a fost oprit in trafic de politisti, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Vaslui. Deoarece acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat.Pe numele conducatorului auto a fost intocmit un nou dosar penal.In aceeasi zi, cateva ore mai tarziu, barbatul s-a urcat la volanul autoturismului si a fost implicat din nou intr-un eveniment rutier.In timp ce se afla cu masina intr-o statie de alimentare cu carburant, a intentionat sa efectueze manevra de mers inapoi, insa din cauza faptului ca nu s-a asigurat corespunzator, a acrosat un corp de serviciu de la pompa de alimentare.Politistii l-au testat din nou cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat.