VIDEO "Cel mai grozav spectacol de pe Pamant", la final dupa 146 de ani 

Punand capat unei traditii ce dateaza de pe vremea showman-ului P.T. Barnum, circul s-a despartit de spectatori printr-o serie de spectacole tinute in weekend la Nassau Colisseum din Long Island.Finalul, anuntat inca din februarie, vine dupa ce compania a cedat la presiunile activistilor pentru drepturile animalelor si au renuntat la folosirea elefantilor in spectacole.Acestia, folositi in spectacole de peste un secol, ajunsesera un simbol al brandului Ringling Bros.Compania-mama Feld Entertainment a spus ca decis sa "impacheteze cortul”din cauza costurilor operationale ridicate si a vanzarilor slabe de bilete.Dupa ce au renuntat la elefanti, spune compania, declinul numarului de spectatori "a fost mai mare decat se anticipase".