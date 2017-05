Reactia PNL la haosul din traficul bucurestean: Ovidiu Raetchi ii cere primarului Gabriela Firea sa faca publice studiile de trafic care au dus la aparitia benzilor unice RATB

"Zona de Nord a Capitalei a fost transformata intr-o uriasa parcare si traficul a fost blocat, nu fluidizat. Plecand de la aceste relatari ale unor surse convergente, va solicit publicarea studiiilor care au condus la aceasta decizie... Publicarea studiilor reputatilor specialisti este absolut necesara pentru a intelege exact beneficiile acestui proiect si eficienta sa din momentul inaugurarii - poate la ora actuala ne aflam intr-o faza initiala si nu se vad inca rezultatele", se arata intr-un comunicat de presa al deputatului Raetchi.Liberalul i-a mai cerut Gabrielei Firea sa comunice public termenele pentru finalizarea promisiunilor din campanie:- transport in comun gratuit- achizitionarea a 500 de autobuze noi- introducerea wi-fi in mijloacele de transport in comun- parcari la intrarea in Bucuresti- aer conditionat in mijlocele de transport in comun- transport RATB pentru judetul Ilfov