​Dragnea, intrebat daca a fost la ziua de nastere a lui Florian Coldea: Total fals, nici macar nu stiu cand e

"Total fals, nici nu stiu cand e ziua dl Coldea", a raspuns Dragnea, la intrebarile ziaristilor.Chestionat daca a fost vreodata la un astfel de eveniment impreuna cu Coldea, Dragnea a raspuns: "Da, am fost in 2009, cand am fost 12 zile ministru de Interne, o perioada lunga, cred ca atunci, da ... sau in 2013", la un "eveniment la Cercul Militar organizat de catre DIPI (serviciul de informatii al Internelor) am fost acolo o jumatate de ora, in aceeasi sala cu dl Coldea"."Nu am fost la zaiafeturi sau alte....", a mai spus Liviu Dragnea.