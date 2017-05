Teodosie ramane sub control judiciar. Curtea de Apel Constanta a respins cererea DNA de punere sub arest la domiciliu

Teodosie

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata la Inalta Curte in 48 de ore de la comunicare.Curtea de Apel Constanta a respins ca neintemeiata cererea procurorilor DNA de inlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu pentru Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului.Judecatorii Curtii de Apel Constanta au luat in discutie, vineri dimineata, solicitarea DNA, amanand pronuntarea pentru luni.La finalul sedintei de vineri, care nu a fost publica, avocata IPS Teodosie, Maria Vasii, a declarat jurnalistilor ca documentul in baza caruia DNA cere arestul la domiciliu este falsificat, fiind modificat anul.DNA a anuntat martea trecuta ca a cerut arest la domiciliu pentru Arhiepiscopul Tomisului,, pentru incalcarea termenilor controlului judiciar.In solicitarea procurorilor de inlocuire a masurii controlului judiciar se mentioneaza ca acesta a demarat activitati de accesare a fondurilor europene, desi acest lucru i-a fost interzis in mod expres si neechivoc prin obligatiile stabilite in cadrul controlului judiciar.