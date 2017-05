Un important ziar de stat din China aplauda uciderea surselor CIA: Poate fi considerata o victorie zdrobitoare

Actuali si fosti oficiali americani au descris bresa de spionaj drept una dintre cele mai daunatoare din ultimele decenii. Ea a generat probleme mari in agentiile de informatii si de justitie din Washigton care s-au chinuti sa-i limiteze efectele, anchetatorii fiind puternic divizati in privinta cauzelor.





Unii au fost convinsi ca o "cartita" din CIA a tradat Statele Unite. Altii au crezut ca Beijingul a "spart" sistemul secret pe care CIA il folosea pentru a comunica cu sursele sale externe. Anii au trecut, dar situatia nu a fost clarificata, scrie publicatia americana.





Global Times, ziar care tine de People’s Daily, publicatie de stat, scrie intr-un editorial din editiile de limba chineza si engleza ca, daca este adevarat ce afirma New York Times, este o victorie pentru China."Daca articolul spune adevarul, vrem sa aplaudam activitatile anti-spionaj ale Chinei. Nu numai ca reteaua de spionaj a Chinei a fost destramata, dar Washingtonul n-are nicio idee ce s-a intamplat si ce parte a retelei de spionaj a gresit", scrie Global Times."Poate fi considerata o victorie zdrobitoare. Chiar daca CIA va face eforturi pentru a-si reconstrui reteaua de spionaj, ar putea ajunge la acelasi rezultat", adauga ziarul chinez. Guvernul chinez a destramat sistematic operatiunile de spionaj ale CIA in tara incepand cu 2010, ucigand sau incarcerand peste 20 de persoane in doi ani si afectand grav activitatea de culegere de informatii acolo in anii urmatori, a scris duminica New York Times.