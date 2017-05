Politia bulgara a capturat 423 kg de heroina ce erau pe cale sa intre in Romania pe la Calafat

Georgi Costov, director al vamii nationale a afirmat ca drogurile, impartite in 400 de pachete, au fost descoperite intr-un camion bulgar ce transporta placi de teracota catre Olanda.Puritatea heroinei este foarte mare, aproape 70%, a spus Kostov.Autoritatile estimeaza ca valoarea de pe piata neagra a capturii depaseste 36 milioane de dolari.Mladen Marinov, secretar general al ministerului de interne, a declarat ca heroina ajunsese in Bulgaria miercuri din Iran, prin Turcia, incarcata intr-un camion iranian.In aprilie, bulgarii au capturat 214 kilograme de heroina ascunse in cutii cu condimente pentru pui dintr-un camion de pe ruta Iran-Polonia.