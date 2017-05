Venezuela are cinci mii de lansatoare sol-aer rusesti MANPADS, americanii sunt ingrijorati

Guvernul socialist al Venezuelei foloseste de mult amenintarea unei invazii “imperialiste” a Statelor Unite pentru a justitfica escaladarea inarmarii.Cea mai mare parte a arsenalului a fost obtinut de la rusi de Hugo Chavez, presedinte intre 1999 si 2013.Rachetele MANPADS, cunoscute si ca Igla-S, pot fi operate de pe umar de o singura persoana si sunt o amenintare serioasa la adresa aeronavelor militare si comerciale.Expertii in armament spun ca de mult exista ingrijorari ca armele ar putea fi furate, vandute sau sa ajunga cumva la persoane rau intentionate, ingrijorari amplificate de tulburarile civile din Venezuela si de criza economica severa din tara.Introduse de Statele Unite si de Uniunea sovietica in anii ’60, rachetele cu lansare de pe umar au devenit populare in randul gruparilor insurgente din toata lumea pentru ca sunt portabile, eficiente si usor de operat.