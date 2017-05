Celebrul prag Hillary ultimul obstacol inainte de varful Everest, s-a prabusit. Ascensiunile ar putea fi mai dificile

Pragul Hillary, denumit dupa Sir Edmund Hillary, care - impreuna cu serpasul Tenzing Norgay - a fost prima persoana care a urcat pe munte, in 1953, ar fi putut fi distrus in timpul cutremurului din Nepal din 2015.Aflorimentul stancos de 12 metri era o panta aproape verticala pe partea sud-estica a muntelui.Zvonuri privind distrugerea acestuia aparusera dupa expeditii anterioare, dar stratul de zapada a facut dificila confirmarea informatiei.“S-a spus acest lucru anul trecut, am urcat anul trecut, dar nu eram siguri ca pragul a disparut pentru ca zona era plina de zapada. Anul acesta pot sa spun ca bucata de roca denumita Pragul Hillary nu mai este cu siguranta acolo”, a spus alpinistul Tim Mosedale.Informatiile privind distrugerea pragului au inceput sa circule de anul trecut dupa ce American Himalayan Foundation a publicat o fotografie, insa stratul de zapada impiedica confirmarea.Aflat la 8790 metri, Pragul Hillary era o sectiune abrupta si ingusta considerata ultimul obstacol inainte de varful aflat la 8.848 metri.Alpinistii afirma ca disparitia lui ar putea face ascensiunea mai usoara - pentru ca nu mai implica o catarare verticala - dar si mai periculoasa pentru ca se limiteaza numarul de cai de urcare, ceea ce inseamna ca alpinistii vor trebui sa astepte perioade lungi in frig, la altitudine mare, in timp ce altii incearca sa urce.