Incepe inscrierea la prima sesiune a examenului de Bacalaureat

In zilele de 8 si 9 iunie va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pe 9, 12 si 13 iunie - evaluarea competentelor digitale, iar pe 14 - 16 iunie evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.Prima proba scrisa la Limba si literatura romana va fi sustinuta pe 26 iunie, a doua zi proba la limba si literatura materna - proba scrisa.Pe 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie proba la alegere a profilului si specializarii. Pe 5 iulie vor fi afisate rezultatele pana la ora 16,00 si depuse contestatiile intre orele 16,00 - 20,00. Intre 6 si 9 iulie vor fi rezolvate contestatiilor, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.Inscrierea candidatilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face intre 11 si 14 iulie urmand ca pe 27 iulie, a celor care au promovat examenele de corigente.Pe 21 august va fi sustinuta proba scrisa la Limba si literatura romana, pe 22 august - la limba si literatura materna, iar pe 23 august - proba obligatorie a profilului.Ultima proba, cea la alegere a profilului si specializarii, va avea loc pe 4 august.Intre 25 si 28 august vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orala in Limba romana, pe 28 august competentele lingvistice de comunicare orala in limba materna, iar pe 29-30 august competentele digitale.In zilele de 30 si 31 august se va face evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala.Rezultatele vor fi afisate pe 1 septembrie, pana la ora 16,00, si depunerea contestatiilor se va face in aceea zi, intre orele 16,00 ¬ 20,00.Contestatiile vor fi rezolvate intre 2 ¬ 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie.