Sebastian Ghita urmeaza sa fie audiat luni prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair

Audierea a fost initial programata sa aiba loc miercurea trecuta, dar Ghita a refuzat sa dea declaratii, invocand faptul ca nu este asistat in Serbia de catre avocatul ales de el.Aflat in arest preventiv la Belgrad, Sebastian Ghita a intrat in direct cu autoritatile judiciare din Romania miercuri dupa-amiaza, intr-o videoconferinta, in cadrul unei sedinte secrete care a avut loc la Inalta Curte de Casatie si Justitie. El ar fi trebuit sa raspunda intrebarilor in cadrul sedintei de judecata in dosarul in privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in care este urmarit penal si fostul premier Victor Ponta.Vineri, Ghita a fost audiat la Belgrad in vederea extradarii. El a refuzat, insa, extradarea si a facut referire la persecutii politice. De asemenea, avocatul sau a cerut inlocuirea detentiei cu arestul la domiciliu, o decizie fiind posibila in aceasta saptamana.Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.In 26 aprilie, procurorii DNA Ploiesti au solicitat instantelor emiterea de noi mandate de arestare pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, in cele doua dosare de coruptie in care acesta este cercetat si in care nu primise sau in care anchetatorii nu formulasera solicitari de emitere a unui mandat de arestare, respectiv dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair si cel in care Ghita este cercetat alaturi de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Cristian Hertanu.Astfel, procurorii DNA au formulat catre Inalta Curte de Casatie si Justitie o solicitare de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele lui Ghita si in dosarul care vizeaza vizita fostului premier britanic Tony Blair n Romania, dosar in care Ghita este urmarit penal alaturi de Victor Ponta pentru infractiuni de coruptie.Procurorii DNA au anuntat, pe 6 septembrie 2016, ca Victor Ponta este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile intr-un nou dosar penal, fiind acuzat de folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si complicitate la infractiunea de spalare de bani. Ulterior, pe 10 septembrie, magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICC) au modificat conditiile controlului judiciar pentru Victor Ponta. Astfel, fostului premier i-a fost ridicata interdictia de a face declaratii in public despre dosar. Totodata, Ponta a primit permisiunea de a parasi tara. Potrivit procurorilor, Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghita pentru a organiza vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, iar in schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD, sustin anchetatorii.