Reprezentanti din 12 state, inclusiv Romania, discuta la Istanbul cooperarea economica in zona Marii Negre

La summit sunt asteptati trei sefi de stat ¬ presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara detine presedintia Organizatiei, presedintele Republicii Moldova Igor Dodon, precum si presedintele grec Prokopios Pavlopoulos. De asemenea, la discutii va lua parte premierul rus Igor Medvedev, precum si vicepremierul sarb, vicepresedintele bulgar, prim-vicepremierul georgian, ministrul de Externe ucrainean, ministrul adjunct de Externe armean si ministrul adjunct de Externe albanez.In total, au fost invitati 472 de membri de delegatii.Discutiile se vor concentra pe agricultura si relatii comerciale, insa energia se afla, de asemenea, pe agenda.Duminica, seful diplomatiei romane Teodor Melescanu a luat pare la reuniunea speciala a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe al statelor membre OCEMN, unde s-a discutat despre cooperarea economica in regiune si despre relatia organizatiei si statelor membre cu Uniunea Europeana."Reuniunea ministeriala a oferit oportunitatea evaluarii progreselor inregistrate in activitatea Organizatiei, in cei 25 ani de existenta, si identificarii modalitatilor de impulsionare a cooperarii regionale pe palierul economic, in conditiile relevantei strategice si economice actuale a regiunii Marii Negre", se arata intr-un comunicat MAE.Melescanu a reconfirmat angajamentul Romaniei, in calitate de stat membru fondator al OCEMN, de a extinde cooperarea cu statele din regiunea Marii Negre si de a-si aduce o contributie sporita la consolidarea securitatii si stabilitatii in zona, pe termen lung, informeaza Ministerul.De asemenea, ministrii de Externe au inaugurat noul sediu al Secretariatului Organizatiei.Melescanu a avut si intalniri bilaterale cu omologii din Republica Moldova, Serbia, precum si cu sefii delegatiilor din Grecia, Georgia, Azerbaidjan, Armenia si cu Secretarul General al OCEMN, Michael Christides.