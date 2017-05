Noua raniti intr-un accident in care au fost implicate trei masini, in judetul Suceava

Noua persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe DN 29A, in judetul Suceava, si in care au fost implicate trei autoturisme, relateaza News.ro.

Accidentul a avut loc in localitatea suceveana Zvoristea, iar la fata locului au intervenit doua echipaje SMURD si trei salvari de la Serviciul Judetean de Ambulanta.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata, a declarat ca noua persoane aflate in cele trei autoturisme implicate in accident au fost ranite, fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Judetean Suceava.

Traficul rutier in zona producerii accidentului se desfasoara in prezent pe un singur fir alternativ.