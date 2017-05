Mesajele si imaginile pentru constientizarea riscurilor fumatului vor acoperi 65% din spatiul de pe pachetele de tigari. Brandul va fi in plan secund

Legea 201/2016 prevede ca vanzarea de produse din tutun fabricate si etichetate in conformitate cu prevederile anterioare, din Legea 349/2002, a fost permisa pana sambata, 20 mai.

Asociatia Nationala a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR), care reprezinta interesele patronilor de mici magazine, a trimis in 12 mai o scrisoare sefului ANAF, Bogdan Stan, in care i-au solicitat sa ia o decizie care sa permita vanzarea de produse din tutun fabricate conform vechii legislatii pana la epuizarea stocurilor actuale.





Ei si-au motivat solicitarea prin pierderile prea mari pe care le-ar inregistra patronii de magazine daca stocurile nu mai pot fi vandute.





"Potrivit Directivei 40/2014, epuizarea stocurilor ar fi trebuit sa se faca intr-un an de zile, dar intarzierea transpunerii acesteia in legislatia nationala (prin Legea 201 din noiembrie 2016) a redus perioada la numai sase luni", a precizat asociatia.





Legea prevede ca fiecare pachet de tigarete si de produse din tutun sa contina avertismentul general "Fumatul ucide" si mesajul de informare "Fumul de tutun contine peste 70 de substante care cauzeaza cancer", plasate pe suprafetele laterale ale pachetului, in partea inferioara, cu o latime minima de 20 milimetri, astfel incat sa acopere jumatate din suprafete, fiind utilizate caractere Helvetica aldine negre, pe fond alb.





Mesajele trebuie incadrate intr-un chenar negru cu latimea de 1 milimetru.





Avertismentul general va fi inclus, de asemenea, pe partea de jos a suprafetei superioare care este vizibila atunci cand pachetul de tigarete este deschis.





Fiecare pachet si orice ambalaj exterior de produse din tutun pentru fumat cuprinde avertismente de sanatate combinate, compuse dintr-o imagine care exprima efectele nocive ale fumatului si un mesaj de tip text, acestea acoperind 65% din suprafatele fata-spate ale pachetului.





Avertismentele sub forma de text pot fi alese din lista urmatoare: "Fumatul cauzeaza 9 din 10 cancere pulmonare", "Fumatul cauzeaza cancer al gurii si al gatului", "Fumatul dauneaza plamanilor", "Fumatul cauzeaza atacuri de inima", "Fumatul cauzeaza accidente vasculare cerebrale si infirmitate", "Fumatul blocheaza arterele", "Fumatul creste riscul de orbire", "Fumatul dauneaza dintilor si gingiilor", "Fumatul poate ucide fatul nenascut", "Fumul dumneavoastra dauneaza copiilor, familiei si prietenilor dumneavoastra", "Copiii fumatorilor sunt mai predispusi sa inceapa sa fumeze", "Renuntati la fumat - ramaneti in viata pentru cei dragi", "Fumatul reduce fertilitatea" sau "Fumatul creste riscul de impotenta".





Acest set de avertismente de sanatate combinate, primul din cele trei prevazute in anexele legii 201/2016, va fi utilizat pana la finele acestui an de catre producatorii si importatorii de tigarete si produse din tutun pentru fumat, iar urmatoarele doua seturi vor fi folosite timp de 12 luni fiecare, astfel incat consumatorul sa nu se obisnuiasca prea mult timp cu aceleasi imagini pe pachetele de tigarete.





Denumirile produselor sau brandul nu vor fi inscrise deasupra avertismentelor de sanatate si vor ocupa mai putin spatiu decat pana in prezent.





Totodata, va fi afisat pe pachet numarul Tel Verde STOP FUMAT 08008 78673, unde fumatorii pot primi informatii despre programele disponibile menite sa ajute la renuntarea la fumat.





in cazul pachetelor unitare de tigarete, avertismentele de sanatate combinate trebuie sa aiba o dimensiune de cel putin 44 mm inaltime si minimum 52 mm latime.





Este interzisa etichetarea unui pachet de tigarete sau produse din tutun cu caracteristici sau elemente care sa promoveze un produs sau sa incurajeze consumul lui prin crearea unei impresii eronate cu privire la caracteristicile, efectele asupra sanatatii, riscurile sau emisiile acestuia.





Etichetele nu mai afiseaza nicio informatie privind continutul de nicotina, gudron sau monoxid de carbon al produsului din tutun, considerandu-se ca datele pot fi inselatoare pentru consumator.





De asemenea, nu trebuie sa sugereze ca un anumit produs din tutun este mai putin daunator decat altele / are drept scop reducerea efectului unor componente daunatoare ale fumului / are proprietati vitalizante, energizante, de vindecare, de intinerire, naturale, organice / are alte efecte benefice asupra sanatatii sau stilului de viata.





Este interzis, totodata, ca vreo caracteristica sa se refere la gust, miros, aromatizanti sau alti aditivi ori la absenta acestora; sau sa sugereze ca se aseamana cu un produs alimentar sau cosmetic ori ca are o biodegradabilitate mai buna sau alte avantaje de mediu.





In cazul tigaretelor si produselor din tutun, nu se permite includerea unor cupoane valorice, oferte de reducere, de distribuire gratuita, de tipul "doua produse la pretul unuia singur" sau altele similare.





Dupa 20 mai, se interzice prin lege introducerea pe piata romaneasca de produse din tutun fabricate sau puse in libera circulatie si etichetate in conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. De asemenea, nu se mai comercializeaza tigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse in libera circulatie inainte de 20 noiembrie 2016, precum si produsele din plante pentru fumat, fabricate sau puse in libera circulatie inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, la inceputul anului.





Potrivit ANCMMR, peste 75.000 de magazine din Romania au inca stocuri importante de produse din tutun fabricate inainte de data intrarii in vigoare a legii, care nu au fost vandute si nu mai pot fi utilizate dupa 20 mai, desi au fost achizitionate de catre comercianti in mod legal si nu mai pot fi returnate.





"Pierderile pe care le vom inregistra vor fi semnificative, atat de ordin financiar, cat si administrativ, afectand buna functionare a activitatii membrilor nostri", puncteaza asociatia.





Legea mai interzice introducerea in Romania a produselor din tutun cu o aroma caracteristica si a produselor din tutun care contin urmatorii aditivi: vitamine sau alti aditivi care creeaza impresia ca un produs din tutun are un efect benefic asupra sanatatii sau ca prezinta riscuri mai mici pentru sanatate; cafeina sau taurina ori alti aditivi si compusi stimulanti care sunt asociati cu energia si vitalitatea; aditivi cu proprietati colorante pentru emisii.





In cazul produselor din tutun pentru fumat, sunt interzisi aditivii care faciliteaza inhalarea sau absorbtia nicotinei, dar si aditivi care au proprietati CMTR (proprietatile cancerigene, mutagene sau toxice) in forma nearsa.





Utilizarea aditivilor care sunt esentiali pentru fabricarea produselor din tutun, de exemplu a zaharului menit sa inlocuiasca zaharul care se pierde in timpul procesului de uscare, este permisa doar daca aditivii respectivi nu imprima produsului o aroma caracteristica si nu cresc in mod semnificativ sau masurabil potentialul de dependenta, toxicitatea sau proprietatile CMTR ale produsului din tutun.

Nu mai sunt permise produsele din tutun care contin arome in oricare dintre componentele produselor din tutun, cum sunt filtrele, hartiile, ambalajele, capsulele sau orice caracteristica tehnica ce permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective sau modificarea intensitatii arderii; sau care includ tutun sau nicotina in filtre, hartii sau capsule.

Sunt exceptate de la interdictiile mentionate produsele din tutun altele decat tigaretele si tutunul de rulat.

Nivelurile maxime ale emisiilor tigaretelor introduse pe piata sau fabricate in Romania nu trebuie sa depaseasca 10 mg de gudron, 1 mg de nicotina si 10 mg de monoxid de carbon pentru o tigareta.

Sanctiunile prevazute de lege pentru importatori, producatori si comercianti variaza intre 50.000 de lei si 100.000 de lei, in functie de prevederile incalcate.