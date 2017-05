Fost primar din Arges, condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fraude cu fonduri europene

Fostul primar al comunei Titesti din judetul Arges, Florian Rizea, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, iar secretara primariei, Ileana Cristina Miu, a primit o condamnare de doi ani de inchisoare cu suspendare pentru fraude cu fonduri europene, fapte savarsite in perioada 2007-2008. Conform sentintei, care nu este definitiva, prejudiciul adus APIA, stabilit la aproape 20.000 de lei, a fost returnat, trasnmite News.ro.

Magistratii Tribunalului Arges l-au condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de cinci ani, pe fostul primar al comunei argesene Titesti, Florian Rizea, pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei.

In acelasi dosar secretara Primariei Titesti. Ileana Cristina Miu a fost si ea condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei.

Decizia Tribunalului Arges nu este definitiva, iar Ileana Cristina Miu a facut apel la hotararea instantei. Cei doi au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA in vara anului trecut, fiind acuzati ca au fraudat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cu suma de aproape 20.000 de lei.

Conform anchetatorilor, in perioada 2007 - 2008, Ileana-Cristina Miu a depus cu rea-credinta, la APIA, mai multe documente false inexacte si incomplete, in scopul de a obtine in mod injust sprijinul financiar pentru o suprafata de 138,77 hectare de teren pe care in realitate nu il utiliza efectiv.

"Inculpata a actionat ca urmare a instigarii realizate de inculpatul Rizea Florian, in calitatea sa de primar al comunei Titesti, care a initiat un proiect de hotarare de consiliu local in acest sens, prin care a propus concesionarea izlazului comunal catre secretarul comunei. Concesionarea terenului nu constituia instrumentul in baza caruia inculpata urma sa utilizeze terenul asa cum ar fi fost legal, ci doar in scopul indeplinirii formale a conditiilor de eligibilitate a cererii de sprijin financiar pe suprafata pe care secretarul unitatii administrativ teritoriale a depus-o ulterior la A.P.I.A." arata DNA intr-un comunicat dat publicitatii la momentul trimiterii dosarului spre judecare.

Procurorii au stabilit de asemenea ca la data de 23 aprilie 2009, Ileana Cristina Miu a depus o cerere de transfer a exploatatiei celor 138,77 hectare catre Consiliul Local Titesti, in urma aprobarii stabilindu-se o suma de 27.440,34 lei.

"Ca urmare a acestor demersuri, inculpata a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile in valoare totala de 19.892,48 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie din Agricultura s-a constituit parte civila in cauza" mentionau anchetatorii.

Conform sentintei date de Tribunalul Arges, Ileana Cristina Miu a returnat banii care i se imputa, respectiv suma de 19.892 lei,