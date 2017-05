UPDATE Coreea de Nord a lansat de langa Pukchang o racheta neidentificata ce a zburat circa 500 de kilometri

Racheta a zburat circa 500 de kilometri si se crede ca a aterizat in apele de pe coasta estica a Coreii de Nord, potrivit ultimelor informatii oferite de armata sud-coreeana. SUA si Coreea de Nord realizeaza analize amanuntite ale lansarii.Statul major de la Seul afirma intr-un comunicat de presa ca proiectilul a fost lansat duminica dupa-amiaza de langa Pukchang, zona in care regimul condus de Kim Jong un a incercat sa lanseze luna trecuta alta racheta, test esuat insa.In comunicat nu se dau alte amanunte, insa agentia oficiala sud-coreeana Yonhap scrie, citand o sursa anonima, ca nu a fost vorba de o racheta intercontinentala. Coreea de Nord a mai lansat duminica trecuta o racheta balistica , sfidand apelurile internationale contra programului sau de inarmare. Racheta a zburat 700 de kilometri si atins o altitudine de peste 2.000 de kilometri, cifre mai mari decat in cazul rachetei cu raza intermediara pe care Coreea de Nord a testat-o cu succes in februarie in aceeasi regiune Kusong.Racheta de duminica trecuta era un model nou, a anuntat luni regimul de la Phenian . Tirul de racheta de duminica "a permis lansarea unui nou model de racheta balistica strategica cu o raza medie pana la lunga de actiune, Hwasong-12", anunta atunci agentia nord-coreeana de presa KCNA, precizand ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un, "a supervizat personal acest test". Programul de rachete al Coreii de Nord progreseaza mai rapid decat se estima Aceasta ar fi capabila sa transporte o focoasa nucleara mare.



a spus un ministru de la Seul marti, la cateva ore dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a cerut Phenianului sa opreasca toate testele nucleare si cu rachete, condamnand lansarea de duminica.Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat vineri ca orice solutie militara la criza din Coreea de Nord ar fi "tragica la o scara incredibila", iar Washington lucreaza la nivel international pentru a gasi o solutie diplomatica.