Unitatea 180, celula nord-coreeana de razboi cibernetic ce ingrijoreaza Occidentul

Coreea de Nord a fost blamata in ultimii ani pentru o serie de atacuri online, mai ales asupra unor retele din sectorul financiar, din SUA, Coreea de Sud si alte state.Cercetatori cyber-security spun ca au descoperit dovezi care ar putea face legatura intre regimul lui Kim Jong Un si ransomware-ul WannaCry care a infectat peste 300.000 de calculatoare din 150 de tari luna aceasta. Acuzatiile sunt ridicole, a replicat Phenianul.Punctul central al acuzatiilor la adresa Coreii de Nord este legatura ei cu un grup de hackeri denumit Lazarus care ar fi implicat in jaful cibernetic de 81 de milioane de dolari de la banca centrala din Bangladesh si cu atacul informatic reusit asupra companiei Sony din 2014.Cativa oficiali americani au spus ca procurorii construiesc un dosar de acuzare impotriva Phenianului in cazul furtului de la banca din Bangladesh.Coreea de Nord este una dintre cele mai inchise tari din lume, asa ca orice detalii despre operatiunile sale clandestine sunt dificil de obtinut. Dar expertii care studiaza tara si dezertorii care au ajuns in Sud sau in Occident au oferit unele indicii.Kim Heung-kwang, fost profesor in stiinta computerelor in Coreea de Nord, care a dezertat in 2010 in Sud si inca are surse in Nord, a explicat a atacurile Phenianului menite sa aduca bani sunt probabil organizate de Unitatea 180, parte a Biroului General pentru Activitati de Recunoastere (RGB), principala agentie de informatii externa.“Unitatea 180 se ocupa cu atacarea institutiilor financiare prin accesarea si retragerea de bani din conturi bancare”, a spus Kim pentru Reuters. El a spus anterior ca unii din fostii sai studenti s-au alaturat Comandamentului Strategic Cibernetic, armata cibernetica a Coreii de Nord.“Hackerii se duc in strainatate pentru a gasi un loc cu servicii de internet mai bune decat in Coreea de Nord si ca sa nu lase urme”, a adaugat Kim.El spune ca probabil au mers sub acoperirea de angajati ai firmelor comerciale, ai filialelor din afara ale companiilor nord-coreene sau ai firmelor mixte din China si Asia de sud-est.James Lewis, expert in Coreea de Nord la Centrul pentru Studii Strategice si Internationale din Washington declara ca Phenianul a folosit hacking-ul mai intai ca mijloc de spionaj, apoi ca unealta de hartuire pentru tinte din SUA si Coreea de Sud.“Dupa cazul Sony au schimbat orientarea folosind hacking-ul pentru a sprijini activitati infractionale de obtinere de valuta pentru regim”, spune el. “Pana acum, a mers mai bine decat drogurile, contrafacerile, contrabanda – decat toate smecheriile lor obisnuite”, a afirmat Lewis.Departamentul american al Apararii afirma intr-un raport trimis Congresului ca Phenianul “considera cibernetica drept o unealta eficienta economic, asimetrica si care poate fi negata pe care o poate utiliza cu riscuri mici de atacuri-represalii, in special din cauza ca retelele sale sunt in mare parte separate de internet”.“Probabil foloseste infrastructura de internet din tari terte”, se spune in raportul citat.Oficiali din Coreea de sud afirma ca au dovezi numeroase in privinta operatiunilor de razboi cibernetic ale Nordului. “Coreea de Nord desfasoara atacuri cibernetice prin tari terte pentru a ascunde originea atacurilor si foloseste infrastructura lor informationala si de comunicatii”, a declarat Reuters Ahn Chong-ghee, vie-ministru de externe la Seul.