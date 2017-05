Un tanar aradean a fost impuscat din greseala de unchiul sau in timpul unei vanatori

Un vanator de 29 de ani din judetul Arad a fost impuscat accidental la o vanatoare organizata legal, duminica dimineata, fiind preluat in stare stabila de o ambulanta si transportat la spital. Victima are o rana in zona abdomenului, dar medicii spun ca nu ii pune in pericol viata, in timp ce politistii au inceput o ancheta, transmite News.ro.





Incidentul a avut loc pe un un fond de vanatoare privat din comuna aradeana Chisindia, in timpul unei partide de vanatoare.





Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, unul dintre vanatori, in varsta de 29 de ani, care este din localitate, a fost impuscat accidental in zona abdomenului, cu o arma cu glont. Cel care a tras are 49 de ani si este unchiul victimei.





"Partida de vanatoare era organizata legal, dar in acest moment se fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa", a declarat Lorena Radu.





Surse locale afirma ca vanatoarea avea loc pe un deal impadurit, participand cinci persoane. Victima a fost coborata pe un traseu de cativa kilometri pana la ambulanta, care nu putea ajunge la locul accidentului.





"Vanatorul impuscat era constient, colegii vorbeau cu el, dar pierdea sange mult din abdomen. Ar fi fost atins de glont in zona ficatului", a spus un martor.





Barbatul ranit a fost transportat initial la spitalul din Ineu, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad pentru o interventie chirurgicala.