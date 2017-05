Secretar de stat MAE, in vizita in SUA. George Ciamba s-a intalnit cu consilieri ai lui Trump si alti oficiali.

Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, a avut vineri o intrevedere cu Fiona Hill, consilier al Presedintelui SUA pentru Europa si Rusia in cadrul Consiliului National de Securitate, informeaza MAE.

"Cei doi oficiali au abordat o gama larga de subiecte privind securitatea transatlantica, dialogul reflectand atentia acordata de ambele administratii - romana si americana - evolutiilor din zona Marii Negre, climatului de securitate din Ucraina, dezvoltarilor recente din Balcani si conditiilor de consolidare democratica si dezvoltare economica din intreaga regiune sud-est europeana. Discutia a inclus si o importanta componenta de evaluare a stadiului parteneriatului strategic romano-american, in special pe dimensiunea de securitate", potrivit comunicatului ministerului de externe.

S-a apreciat ca apropiata reuniune a Presedintelui Statelor Unite cu aliatii din cadrul NATO va constitui un moment de referinta pentru reafirmarea principiilor fundamentale pe care se sprijina securitatea transatlantica, Romania si Statele Unite avand o intelegere comuna a responsabilitatilor si angajamentelor privind asigurarea apararii colective.

In cadrul aceleiasi zile, secretarul de stat George Ciamba s-a intalnit cu adjunctul asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene si eurasiatice, Hoyt Yee, responsabil in cadrul Departamentului de Stat al SUA pentru Europa Centrala si de Sud-est.

Joi, Ciamba s-a intalnit cu Kenneth Juster, consilier al presedintelui Statelor Unite pentru relatii economice internationale si director adjunct al Consiliului Economic National si cu Lisa Kubiske, adjunct al asistentului secretarului de stat, Biroul pentru Afaceri Economice, Departamentul de Stat.

Oficialul roman a prezentat rezultatele foarte bune ale economiei romanesti din ultimele luni si a subliniat principalele repere de competitivitate ale tarii noastre ca partener economic al Statelor Unite, afirma MAE, care adauga ca interlocutorii au apreciat progresele inregistrate de Romania si reformele care au condus la crestere economica si s-au aratat deschisi extinderii colaborarii economice si comerciale dintre cele doua state.

Vineri, oficialul roman a avut o intalnire cu Daniel Mullaney, asistent pentru Europa al Reprezentantului SUA pentru Comert si negociator sef al Tratatului UE-SUA pentru comert si investitii. Cei doi au discutat despre oportunitatile pe care economia Romaniei le deschide pentru accelerarea investitiilor si schimburilor comerciale romano-americane si au apreciat ca misiunea economica Trade Winds, care va avea loc in Romania in toamna acestui an si la care vor lua parte peste 100 de companii americane, va fi un pas important in acest proces.