Monica Macovei: Am decis in 2005,  ca ministru, ca la mine sa nu vina nicio informare de la SIPA / Toti ministrii dinaintea mea au primit aceste informari si nimeni nu l-a desfiintat. De ce?

"Inaintea mea, toate aceste informari, indiferent daca ele priveau acte de coruptie sau barfe sau orice priveau ele, treceau pe la ministru si ministrul decidea ce face cu ele.

Ori, daca este vorba despre coruptie sau crima organizata trimiti tu-DGPA, din oficiu, direct la Parchet sau, daca este vorba despre detinuti sau despre personalul care face abuzuri din penitenciare, trimiti la conducerea penitenciarelor.

Deci, am decis ca la mine sa nu vina nicio informare despre magistrati.

Imi pun si eu o intrebare retorica: toti ministrii dinaintea mea au primit aceste informari si nimeni nu l-a desfiintat. De ce n-au facut-o?

Vreau sa insist inca o data pe urmatorul lucru: este fals, este o minciuna faptul ca as fi sustras documente, sau ca as fi primit dosare de acolo. N-am primit niciun dosar, n-am sustras niciun dosar, n-am facut nicio fotocopie. Si n-am avut niciun interes, decat sa-l desfiintez tocmai ca o masura de independenta a justitiei", se mai scrie in postarea Monicai Macovei.

