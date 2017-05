Grindeanu: Am cerut la cabinet sa imi aduca in fiecare dimineata lucrurile care s-au intamplat in Timisoara, e normal sa ma intereseze

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, sambata, la Timisoara, ca a cerut la cabinet sa i se aduca in fiecare dimineata "lucrurile care s-au intamplat in Timisoara", adaugand ca este normal sa il intereseze, pentru ca provine din acest oras si ar vrea sa se intoarca acolo, nu sa ramana prin "alte parti".





"Sunt multe lucruri care ma amuza, pe care le citesc. Am cerut la cabinet sa imi aduca in fiecare dimineata lucrurile care s-au intamplat in Timisoara si e normal sa ma intereseze. De aici provin, aici imi traieste familia, aici vreau sa ma intorc, nu sa raman prin alte parti. E normal sa ma intereseze si sa citesc ceea ce se intampla in Timisoara", a spus Grindeanu.





Intrebat cum ii raspunde primarului municipiului Timisoara, liberalul Nicolae Robu, care a declarat ca actualul Guvern nu ajuta orasul cu bani pentru mai multe proiecte locale, premierul a spus ca alegerile sunt peste trei ani si ca ii iideamna pe liderii din administratie sa nu se mai ocupe de politica.





"Eu stiu ce am de facut si... nu am venit sa ii raspund eu si nu in modul asta cred ca trebuie sa lucram. Pe mine ma intereseaza sa facem, indiferent din ce parte a esicherului venim, lucruri pentru ca alegerile sunt abia peste trei ani si mai usor cu campania asta non-stop pe care unii si altii o fac. Hai sa facem lucruri pentru oras, pentru judet. In acelasi mod discut si cu domnul primar Nicolae Robu si cu domnul presedinte Calin Dobra (presedintele Consiliului Judetean Timis - n.r.) pentru ca am facut apel sa inteleaga cu totii ca e vremea de a lasa deoparte politica si de a face administratie si apelul asta l-am facut si in tara pe unde am umblat", a afirmat Grindeanu.