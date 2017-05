Accident grav la Cernica: Un sofer a murit dupa ce a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un microbuz. Sapte persoane, inclusiv doi copii, sunt ranite

Copiii raniti sunt in stare buna si au fost transportati la Spitalul Budimex.





Alte patru persoane au fost duse la Spitalele Sfantul Pantelimon si Sfantul Ioan. O alta a refuzat transportul la spital.





Potrivit sursei citate, in microbuz se aflau sapte persoane iar in autoturism doar conducatorul auto in varsta de 30-40 de ani.

Din primele date reiese ca soferul autoturismului a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu microbuzul tip maxi-taxi, conform IPJ Ilfov.