FOTO Circa 600 de persoane iau parte sambata la Marsul Diversitatii din Bucuresti / La eveniment au fost si ambasadorul SUA si un deputat PSD

"Nu acceptam ca familia noastra sa fie decisa de altii", a declarat Florin Buhuceanu, liderul organizatie neguvernamentale Accept.La eveniment participa si ambasadorul SUA, Hans Klemm, care s-a declarat un sustinator al drepturilor LGBT. De asemenea, este prezent si deputatul PSD Petre Florin Manole, unul dintre parlamentarii care au votat in favoarea partenieratului civil. (News.ro)Potrivit jandarmilor, numarul participantilor este la acest moment de circa 600, transmite reporterul HotNews. Circulatia in zona a fost oprita, manifestantii se pregatesc de plecare.Inainte de inceperea evenimentului manifestantii, cu esarfe si umbrele multicolore si numeroase baloane, au fost tinuti intr-o loc ingradit de catre fortele de ordine, care nu le-au permis sa stea in strada."Drepturile omului sunt pentru toti", "Dragostea si respectul imi definesc familia" si "Taxele mele sunt la stat, drepturile mele unde sunt?", scrie pe cateva pancarte. Aproximativ 200 de persoane au participat, sambata, la Marsul Normalitatii , scandand "Romania nu-i Sodoma" si "Salvam, salvam familia normala". Totodata, acestia au o pancarta cu Donald Trump, pe care scrie "Sustin casatoria dintre un barbat si o femeie". Sustinatorii "familiei traditionale" au mers intre Piata Victoriei si Patriarhie.