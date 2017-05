VIDEO Un jucator NBA cetatean turc este blocat pe Aeroportul Otopeni de mai multe ore / Politia de Frontiera: Autoritatile de la Ankara i-au anulat pasaportul  / Enes Kanter este acuzat de regimul Erdogan ca ar avea legaturi cu clericul Gulen

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54 ¬ Enes Kanter (@Enes_Kanter) 20 May 2017

Politia de frontiera confirma ca regimul de la Ankara i-a anulat pasaportul. "Politistul de frontiera a constatat ca pasaportul nu era valid, fiind anulat de statul emitent. El este cetatean turc. A venit din SUA, a facut escala la Frankfurt, unde nu e verificat actul, si, cand a sosit in Romania, politistul de frontiera a constatat ca avea anulat documentul. Singura conditie de a trece frontiera e sa ai un document de calatorie valid. Nu i s-a permis intrarea in Romania si se va intoarce de unde a venit", a precizat Politia de Frontiera pentru Agerpres.Jucatorul a postat pe Twitter o filmare in care spune ca este tinut de doi politisti romani de frontiera pe aeroport de cateva ore."Desi autoritatile de frontiera sustin ca pasaportul sportivului este anulat, acestuia i se permite calatoria catre alte state, fiind condus spre zona de transfer", afirma o informare trimisa presei de catre departamentul de relatii publice al grupului educational Lumina din Romania..Romania este a 8-a tara din cadrul turneului global Enes Kanter Light Foundation, acesta vizitand tari precum Coreea, Thailanda, Indonezia."Enes Kanter a ajuns in Romania din Frankfurt si nicaieri nu a avut probleme cu actele de calatorie, Romania fiind prima tara care pune probleme de acest gen", se spune in informarea transmisa de Lumina.Sursa citata spune si ca, in urma cu circa o luna, unui om de afaceri turc, stabilit in Romania, i-a fost retinut pasaportul, in conditii similare, la solicitarea Ambasadei Turciei la Bucuresti , iar dupa o saptamania, i-a fost restituit documentul de catre autoritatile romane, cu scuze si cu precizarea ca a fost o greseala.Potrivit Gazetei Sporturilor, Kanter joaca din 2011 in NBA. In primii 4 ani a fost la Utah Jazz si din 2015 s-a transferat la Oklahoma. Este al 9-lea turc care evolueaza in NBA. A fost exclus din nationala Turciei pe motiv de orientari politice.Enes Kanter a sosit pe Otopeni, via Frankfurt, din Indonezia, Bucurestiul urmand sa fie a opta oprire in turneul sau umanitar.