UPDATE Marsul Normalitatii. Donald Trump, printre modelele alese sa ii reprezinte pe sustinatorii familiei traditionale

Aproximativ 200 de persoane participa, sambata, la Marsul Normalitatii, scandand "Romania nu-i Sodoma" si "Salvam, salvam familia normala". Totodata, acestia au o pancarta cu Donald Trump, pe care scrie "Sustin casatoria dintre un barbat si o femeie". Sustinatorii "familiei traditionale" au plecat din Piata Victoriei spre Patriarhie.

Participantii la mars au desfasurat un drapel tricolor, dar si un banner cu mesaje in favoarea familiei alcatuite dintr-un barbat si o femeie.

Inainte de a parasi pleca spre Patriarhie, cei adunati in Piata Victoriei au rostit o rugaciune.

Marsul este programat sa aiba loc pe traseul Piata Victoriei - Bulevardul Lascar Catargiu - Piata Romana - Bulevardul Magheru - Bulevardul Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Bulevardul I.C. Bratianu - Strada Halelor - Splaiul Independentei - Aleea Dealul Mitropoliei.

Manifestatia este organizata de partidele Noua Dreapta, Romania Mare si Romania Unita, care formeaza impreuna Blocul Identitatii Nationale in Europa (BINE).





