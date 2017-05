Mehedinti: Elevi si profesori, diagnosticati cu TBC; alti sase minori sunt suspectati ca ar fi contractat bacilul Koch

Specialisii Directiei de Sanatate Publica Mehedinti au stabilit ca doi profesori si trei elevi din Drobeta Turnu Severin sufera de tuberculoza, iar alti sase elevi sunt sensibili la bacilul Koch."In acest moment, la liceul numarul 4 Lorin Salagean sunt doua cazuri. Cu ocazia luptei in focar s-au mai gasit sase cu reactie pozitiva la intrademoreactie, dar acesta nu este un criteriu pentru a avea tuberculoza. Cei sase au primit tratament profilactic. La scoala generala 15 este un cadru didactic cu o tuberculoza extrapulmonara, deci nu este contagios, dar cu ocazia luptei in focar s-a mai descoperit un elev de clasa a VIII-a pozitiv si un alt cadru didactic cu antecedente bacilare, care este reinfectat si este pozitiv", a declarat Cristian Jianu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin.Medicul a mai spus ca un alt tanar ce urmeaza cursurile Liceului Teoretic Halanga este suspectat de infectare cu bacilul Koch, el fiind supus mai multor examinari medicale.Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala nr. 15 Drobeta Turnu Severin diagnosticate cu TBC si-au suspendat activitatea la catedra."Sunt in concedii medicale si au pe posturi suplinitori pe orele care sunt libere, Copilul este acasa, sub supraveghere medicala", a declarat Cristi Colonelu, director Scoala Gimnaziala nr. 15 Drobeta Turnu Severin.In cazul elevilor suspectati de infectare cu bacilul Koch, reprezentantii DSP Mehedinti au luat primele masuri."Cei sub 18 ani au fost trimisi sa faca intrademoreactia la tuberculina, iar pentru cei peste 18 ani li s-a emis bilet de trimitere catre radiologie", a declarat Cristina Chiriloiu, purtator de cuvant al DSP Mehedinti.Specialistii doresc sa afle in urma unei anchete epidemiologice de unde a fost raspandita boala, in cazul imbolnavirilor de la Scoala Gimnazila nr. 15, sursa de infectie reprezentand-o parintii elevului de clasa a VIII-a, fara ca acestia sa anunte conducerea unitatii medicale ca sufera de tuberculoza.