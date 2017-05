Zoltan Teszari spune cine sunt Nea' Traian si Raducu din inregistrarile Antenei 3/ "Nu l-am cunoscut niciodata pe Traian Basescu, iar conversatia cu Bendei a fost trunchiata" 

Zoltan Teszari a venit vineri cu precizari in legatura cu speculatiile din spatiul public, dupa ce Mihai Gadea a prezentat in emsiunea "Sinteza zilei" de joi seara de pe Antena 3 o inregistrare a unei convorbiri telefonice care ar fi avut loc intre Zoltan Teszari si Ioan Bendei din grupul RCS-RDS, unde Teszari spune ca a fost vizitat la Oradea de "nea Traian cu Raducu'". Totodata, acesta explica si cine sunt Nea' Traian si Raducu.

„1. Pe domnul preşedinte Traian Băsescu nu l-am cunoscut niciodată, nu l-am întâlnit, n-am participat la nicio întâlnire, publică sau privată, reuniune sau orice alt eveniment unde domnia sa să fie prezent. N-am vorbit la telefon, n-am comunicat prin mail sau sms. Nu cunosc pe nimeni din familia sa. N-am comunicat cu domnia sa nici prin intermediari, prieteni sau cunoştinţe.

2. Întrucât din conversaţia mea cu domnul Ioan Bendei au fost extrase prenume şi asociate eronat, precizez că vorbeam despre domnul Sirian Traian, asociat-fondator RCS din anul 1994 şi despre fiul acestuia – Sirian Radu (Răducu).

Consider că aceste conversaţii au fost prezentate în spaţiul public în mod trunchiat, schimbându-li-se contextul real. În acest fel, opinia publică a fost indusă în eroare.

Zoltan Teszari”, arata precizarile lui Teszari, citate de Digi24

Aflat in studio la Romania TV, Traian Basescu a declarat si el, joi, ca este exclus ca el sa-l fi vizitat la Oradea pe Teszari si sustine ca nu stie daca "macar l-a cunoscut vreodata".

"Nu am vorbit cu Zoltan Teszari, nici nu stiu cum arata. Nu-l cunosc. Poate la vreo receptie ne-am intalnit. (...) Va asigur ca n-am fost niciodata cu Radu Pricop la Oradea, nu-mi aduc aminte sa-l fi intalnit vreodata pe Zoltan Teszari, nici nu stiu cum arata", a spus fostul presedinte Traian Basescu, joi, la Romania TV.

Cat despre ginerele sau, acesta a spus ca l-a cunoscut chiar inainte ca fiica sa Ioana sa se casatoreasca cu el, nu la perioada la care se face referire.

In 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care este asteptata sa dea sentinta definitiva.

Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata in 1 octombrie 2013, alaturi de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS&RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat. Actele de constrangere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei.

Anchetatorii sustin ca acest spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.