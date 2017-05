Aproape 400 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibie a anuntat ca numarul cazurilor de rujeola inregistrate in Romania, in 40 de judete, a ajuns, vineri, la 6.124. Pana la aceasta data au fost inregistrate 26 de decese din cauza rujeolei, cele mai multe - 8 - in judetul Timis. In judetele Arad si Dolj au fost cinci decese din cauza rujeolei, in Caras-Severin - 3, iar in Bihor, Calarasi, Satu Mare, Vaslui si Bucuresti cate un deces.In ultima saptamana au fost inregistrate 396 de noi cazuri de rujeola si un deces, fiind vorba despre un bebelus de cinci luni din judetul Vaslui. Copilul, care a murit la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Ias, nu era vaccinat si este primul caz de deces din judet din ultimele decenii din cauza acestei boli transmisibile. Bebelusul nu era vaccinat, avand in vedere ca imunizarea impotriva acestei boli se facea la 12 luni. Dupa aparitia actualei epidemii de rujeola in Romania, varsta de vaccinare a fost redusa, iar imunizarea se face la noua luni.Ministrul Sanatatii Florina Bodog a declarat, vineri, la RRA, ca necesarul de doze de vaccin pana la sfarsitul anului este de 400.000, 109.000 fiind deja identificate si trimise catre directiile de sanatate publica. De asemenea, in depozite din tara au mai fost gasite si achizitionate inca 10.000 de doze destinate initial exportului. Inca aproximatv 300.000 de doze vor fi cumparate din strainatate si vor fi distribuite in functie de solicitari, conform ministrului.