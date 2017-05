Minorul olimpic agresat de mama, va fi scos din familie. Instanta a admis cererea Protectiei Copilului din Gorj

Minorul olimpic din Gorj, care a fost agresat de mama sa pentru ca a refuzat sa sustina un proiect la scoala, va fi scos din familie in sistem de urgenta de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, dupa ce institutia a facut o solicitare in acest sens Instantei, informeaza Agerpres.

Instanta a admis vineri cererea DGASPC Gorj de preluare in regim de urgenta a minorului agresat de mama.

Reprezentantii Protectiei Copilului Gorj au depus o actiune in instanta pentru preluare in regim de urgenta a minorului in varsta de 13 ani, elev olimpic, care a fost agresat joi de catre mama sa, medic la Centrul Medical Judetean al MAI.

Purtatorul de cuvant al DGASPC Gorj, Corina Dragan, a afirmat joi, pentru Agerpres, ca intre mama si copil a fost o discutie, minorul declarand autoritatilor ca nu a vrut sa sustina un proiect la scoala, considerand ca nu e suficient pregatit si nu voia sa o dezamageasca pe mama sa, acesta fiind, conform primelor cercetari, motivul pentru care femeia si-a agresat fiul.

Mama copilului este cercetata de catre politistii gorjeni, care i-au intocmit femeii dosar penal, dupa ce baiatul a ajuns la spital cu mai multe vanatai pe corp.