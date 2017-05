Cheloo va presta 100 de zile in folosul comunitatii la scoala din comuna Adunati (Prahova). Directorul unitatii: Ce sa-mi faca, sa ude buretele?

Decizia a fost luata de Tribunalului Prahova in dosarul de trafic de droguri in care Cheloo a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si la o amenda penala de 4500 de lei reprezentand amenda penala.Luiza Ungureanu, directorul scolii din Adunati sustine ca inca nu s-a obisnuit cu ideea, ca inca nu a luat o decizie in acest sens, dar ca cel mai probabil Cheloo va munci pe langa scoala."Ce sa-mi faca, sa-mi ude buretele? Ma voi mai gandi", a spus Ungureanu.Horia Toma, inspector adjunct al ISJ Prahova a declarat ca scoala si terenul apartin de primarie, de comunitate, deci administratia locala va decide ce va face Cheloo la scoala.Acesta nu va avea voie sa presteze activitati educative chiar daca ar fi fost calificat in domeniu.Cel mai probabil va tunde iarba, va vopsi sau va face focul (scoala neavand incalzire pe gaze), mai scrie sursa citata.