Inspectia Judiciara (IJ) a initiat actiunea disciplinara fata de judecatorii Radu Stancu si Constantin Udrea de la Curtea Militara de Apel Bucuresti, pentru nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale sau ale instantei supreme in solutionarea recursurilor, scrie News.ro. Anul trecut, mai multi judecatori de la Curtea Militara de Apel Bucuresti au fost audiati la DNA in cazul unei sesizari a magistratilor instantei privind fapte de abuz legate de repartizarea aleatorie a dosarelor, care ar fi fost comise de fostul presedinte al institutiei Gheorghe Manea.

Inspectia Judiciara a exercitat, in 16 mai, actiunea disciplinara fata de coloneii Radu Stancu si Constantin Udrea, judecatori la Curtea Militar de Apel Bucuresti, pentru abaterile disciplinare prevazute de art. 99 lit. o) si s) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, fiind vorba despre nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii.

¬Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. o) s-a retinut ca judecatorii, prin neindeplinirea atributiilor ce le reveneau si actionand contrar Hotararii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 622/2015, au determinat, fara justificare, schimbarea practicii existente cu privire la modul de constituire a completelor de divergenta si aplicarea diferita a dispozitiilor regulamentare in situatii similare¬, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectia Judiciara.

Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. s) s-a retinut ca judecatorii, in procesul de aplicare a dreptului, au incalcat Decizia Curtii Constitutionale nr.732/2014 si Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.6/2016.

Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea magistratilor in cauza.

In mai anul trecut, mai multi judecatori militari au fost audiati la serviciul militar din DNA, in cazul unei sesizari a magistratilor Curtii Militare de Apel Bucuresti privind fapte de abuz legate de repartizarea aleatorie a dosarelor care ar fi fost comise de fostul presedinte al instantei Gheorghe Manea.

Procurorii militari anticoruptie i-au audiat, printre altii, in calitate de martori, pe judecatorii Radu Stancu si pe Constantin Udrea.