GALERIE FOTO Autoritatea religioasa din Turcia a dezvaluit proiectul Marii Moschei ce se va construi in Bucuresti

Potrivit sursei citate, dupa finalizarea proiectului constructiei se doreste ca lucrarile sa fie demarate in acest an.Primaria Sectorului 1 a eliberat, in data de 11 aprilie 2016, certificatul de urbanism pentru moscheea pe care Muftiatul Cultului Musulman din Romania intentioneaza sa o construiasca pe Bulevardul Expozitiei nr. 22-30.Primaria sectorului 1 a conditionat eliberarea autorizatiei de construire pentru lacasul de cult de aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal. Muftiatul Cultului Musulman din Romania a depus, in data de 26 ianuarie 2016, la Primaria Sectorului 1, documentatia pentru eliberarea unui certificat de urbanism, etapa premergatoare obtinerii autorizatiei de construire.Pe 27 mai 2015, Guvernul Romaniei a dat printr-o Hotarare circa 11.000 mp catre Muftiatul Cultului Musulman din Romania pentru construirea unei moschei de circa 1.000 de locuri, pe bd. Expozitiei 22-30.Bulevardul Expozitiei se afla langa Casa Presei - Romexpo, la cateva minute de bd. Kiseleff si Parcul Herastrau, printre cele mai exclusiviste si mai scumpe zone din Capitala. In aceasta artera se afla zeci de hectare de teren liber, pastrate initial ca rezerva de teren pentru eventuala extindere a Romexpo, terenuri ce au ajuns apoi in proprietatea RA-APPS si care au fost fie retrocedate in compensare, fie date in folosinta unor organizatii.In aceasta zona se afla terenul dat in folosinta gratuita de Guvern pentru construirea unei moschei langa care ar urma sa se construiasca si sediul Marii Loji Nationale din Romania.Astfel, in ultimii 10 ani, in zona au aparut mai multe proiecte imobiliare, Primaria Capitalei dand unda verde multor dintre ele: cladiri de birouri cu inaltimi cuprinse intre patru si 24 de etaje, o gradinita, un hotel de 10 etaje.