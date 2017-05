Buzau: Un carutas baut a avariat zece autoturisme

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Buzau, Doru Dumitrascu, barbatul, de 38 de ani, a fost observat de un echipaj de Politie in momentul in care isi conducea caruta "in zig-zag" pe o strada aglomerata din municipiul Buzau. In mers, carutasul a avariat zece autoturisme cu rotile si cu marginile carutei. Barbatul a devenit extrem de violent in momentul in care politistii au intervenit."Politistii locali de la Serviciul Disciplina Rutiera, in timp ce patrulau pe bulevardul Unirii Nord, la intersectia cu strada Prutului, au observat o caruta condua de un barbat de 38 de ani, care in timpul deplasarii a avariat mai multe autoturisme aflate in trafic. Acesta a fost oprit de politistii locali si scos din trafic, moment in care s-a constatat ca se afla in stare de ebrietate si era foarte agresiv", a declarat Dumitrascu.Carutasul a fost amendat si transportat la Spitalul de Psihiatrie Sapoca.Barbatul este cunoscut de politisti pentru conflictele pe care le-a provocat de-a lungul timpului, el incercand de mai multe ori sa se bata cu agentii.