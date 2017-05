Dragnea: De anul viitor, impozitul pe salariile medicilor va fi zero, indiferent de salariu

'Pentru orice medic, impozitul pe salariu va fi zero, indiferent de salariu. S-a tot vorbit de ani de zile, ne-am plans toti ca ne pleaca medicii din tara. Normal ca, avand capacitatea de pregatire foarte buna, mergeau sa castige bani mai multi. Ca sa ii aduci inapoi trebuie sa le oferi salarii comparabile cu ceea ce este in Vest", a afirmat Dragnea.Potrivit acestuia, salariile medicilor vor creste 'in totalitate' de la 1 ianuarie 2018.'Spre deosebire de alte categorii sociale la care cresterile vor fi graduale, in urmatorii ani, cresterile la medici vor fi exact de la 1 ianuarie 2018 in totalitate', a precizat liderul PSD.