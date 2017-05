Bodog: Romania are asigurat stocul de vaccin antirujeolic pentru tot anul 2017

''Vaccinul ROR a ajuns la Unifarm zilele trecute si am semnat alaltaieri ordinul. Au fost transmise in teritoriu 109.000 doze. Mai vin cele 10.000 pe care le-am adunat de la depozitele din tara si am identificat o cantitate de 300.000 de doze. Intre timp si celalalt producator s-a mobilizat'', a spus Bodog.El a precizat ca a solicitat OMS sa repartizeze vaccin antirujeolic in Romania si a primit un raspuns favorabil, astfel incat sa fie asigurat necesarul de vaccin pentru tot acest an.''Am facut apel la Organizatia Mondiala a Sanatatii sa mobilizeze resurse de vaccin in Romania, pentru ca epidemia de rujeola nu este o epidemie doar a Romaniei. Stim foarte bine ca epidemia nu are granite. Nu sta la frontiere sa-si prezinte pasaportul. Rujeola poate trece si in tarile vecine, motiv pentru care s-au mobilizat stocuri alocate altor tari europene pe care le-au adus spre Romania si, noi, in momentul de fata, suntem in procedura sa le achizitionam. '', a afirmat Bodog.''S-a ajuns in aceasta situatie pentru ca in anii trecuti nu s-au facut contracte pe termen lung. Noi toate contractele le facem pe perioada de patru ani, cu specificarea foarte clara, contractuala, a cantitatilor, astfel incat firmele sa stie ca pentru Romania, in 2018, trebuie sa producem 400.000 de doze sau 500.000 de doze. Vaccinul nu este un medicament care se produce in doua-trei-saptamani sau o luna. Sunt procedee care dureaza treizeci de luni, patruzeci de luni si trebuie sa asiguram predictibilitate si pentru producatori'', a mai spus Bodog.