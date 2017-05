Trump neaga posibile legaturi cu Rusia in campania electorala, precizand ca vorbeste pentru el personal / "Nu. Alta intrebare", a raspuns el cand a fost intrebat daca a cerut inchiderea investigatiei

Presedintele american a sustinut ca este tinta “celei mai mari vanatori de vrajitoare” din istoria politica a SUA si ca aceasta campanie impotriva sa divizeaza tara.Intrebat despre decizia Departamentului de Justitie privind numirea unui procuror special, Robert Muller, pentru a investiga presupusele contacte dintre echipa sa de campanie si Rusia, Trump a parut sa-si schimbe pozitia fata de anterioarele dezmintiri totale."Respect decizia, dar totul a fost o vanatoare de vrajitoare. N-a existat nicio interferenta - in cazul meu si al echipei mele - dar voi putea sa spun tot timpul sigur in cazul meu si al rusilor - zero”, a declarat el intr-o conferinta comuna cu presedintele columbian Juan Manuel Santos.Agitata presedintie a lui Trump - care a dus la unele comparatii cu Richard Nixon si Watergate - a ajuns in faza in care in conferinta de presa a fost intrebat direct, in fata unui sef de stat strain, daca isi aminteste sa fi facut ceva "care ar putea genera acuzatii penale in aceste anchete sau o punere sub acuzare prezidentiala"."Cred ca este absolut ridicol. Toata lumea crede acest lucru”, a raspuns Trump.Muller preia o ancheta privind legaturi intre tabara lui Trump si Rusia de la fostul director FBI James Comey, concediat brusc pe 9 mai de presedinte.Se preconizeaza ca atentia va fi indreptata asupra primului consilier pentru securitate nationala a lui Trump, Michael Flynn, concediat si el, dar si asupra fostului sef de campanie, Paul Manafort si catre alti doi fosti consilieri, Carter Page si Roger Stone.Toti au negat ca au avut legatura cu incercarile Rusiei de a influenta alegerile.Intrebat daca i-a cerut lui Comey sa inchida investigatia lui Flynn, Trump a replicat repede: “Nu. Nu. Urmatoarea intrebare”.