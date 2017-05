Richard Rojas le-a spus politistilor ca a auzit voci inainte sa intre cu masina in multimea din Times Square

Principalul suspect este un veteran al fortelor navale si a fost arestat in trecut de doua ori pentru conducere in stare de ebrietate.Acesta le-a spus anchetatorilor ca se astepta sa moara in Times Square. "Trebuia sa ma impuscati! Voiam sa-i omor", a declarat Rojas.Autoritatile au reusit sa o identifice pe tanara decedata in urma incidentului, fiind vorba de Alyssa Elsman, in varsta de 18 ani. Aceasta vizita metropola newyorkeza alaturi de familia sa, fiind originara din Michigan.Printre cei 22 de raniti se numara si sora in varsta de 13 ani a Alyssei Elsman.Autoritatile americane nu cred ca este vorba de un incident de natura terorista, desi exista asemanari cu atentatele teroriste din Londra, Nisa, Berlin si Stockholm.Richard Rojas are un lung cazier, fiind arestat la inceputul lunii pentru amenintarea unui barbat cu un cutit. In urma cu doi ani, acesta a fost arestat pentru conducerea unui autovehicul in stare de ebrietate, iar in 2013 a petrecut doua luni intr-o inchisoare militara din Carolina de Sud.De asemenea, in 2012 a atacat un taximetrist de la baza navala din Florida.Rojas a fost arestat si in urma cu noua ani pentru conducerea unui autovehicul in stare de ebrietate.