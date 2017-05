Milionar malaysian, arestat in Romania

Un multi-milionar malaysian, de origine indiana, convertit la Islam si arestat de curand la Bucuresti, a ajuns joi in fata judecatorilor Curtii de apel, la cererea justitiei americane.Autoritatile din New York il acuza de conspiratie si spalare de bani si vor ca el sa fie extradat in Statele Unite. Procedurile au fost de maxim interes pentru diplomatii din Malaysia , iar consulul acestei tari a asistat la proces.