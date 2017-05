Cum a fost ingropata o afacere cu concursul DNA Constanta: Portul Tomis, inchiriat de prietenul lui Radu Mazare cu 2.605 euro/luna.  Chiria pentru un restaurant poate ajunge in acel spatiu la 24.000 de euro pe luna

Citeste intreaga ancheta pe infosud-est.ro

Dosarul inchirierii Portului Turistic Tomis a ajuns la DNA Constanta in noiembrie 2005 si a fost tinut 6 ani fara sa fie solutionat de Ioana Tene care era si seful DNA Constanta. Dupa ce aceasta s-a pensionat, dosarul a fost preluat de procurorul-sef interimar Beatrice Sisman care, dupa alti 2 ani, a dispus neinceperea urmaririi penale. La scurt timp dupa solutia procurorului DNA, faptele sesizate in dosar de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanta s-au prescris. Nicolae Dan Tivilichi, actualul director al CN APM, proprietarul Portului Turistic Tomis, ne-a declarat ca redeventa este foarte mica, fapt pentru care contractul de inchiriere a Portului Tomis este in revizuire. Pe suprafata concesionata functioneaza mai multe restaurante si cafenele ale caror chirii sunt cuprinse intre 12.000 si 24.000 euro.