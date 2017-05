Guvern: 87 de cladiri au fost incluse in 2017 in Programul privind reducerea riscului seismic

Programul cuprinde 87 de cladiri, din care 78 de cladiri renominalizate din programul de actiuni pe anul 2016 si 9 cladiri nominalizate de Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Judetean Iasi, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Pentru 34 dintre aceste cladiri vor fi executate lucrari de interventie, iar pentru celelalte se va realiza proiectare de lucrari de interventie.Programul este elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in baza propunerilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor judetene, avizate de Comitetul Municipiului Bucuresti, respectiv de comitetele judetene pentru situatii de urgenta si, ulterior, de Comisia Nationala de Inginerie Seismica.Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare se asigura din bugetul MDRAPFE, in limita alocatiilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat. Suma alocata pentru acest program in anul 2017 este de 25 de milioane de lei.Informatii privind cladirile incluse in Programul de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate pot fi gasite atasat.